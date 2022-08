Maria Cerqueira Gomes recebeu esta terça-feira, 9 de agosto, um presente que a deixou de coração cheio.

A oferta veio da filha mais velha da comunicadora, Francisca, que resolveu dar à mãe uma caneca perfeita para as suas necessidades.

"Venho aqui com uma dica. A minha filha deu-me um presente que podia ser uma viagem às Maldivas, tal o meu excitamento quando o recebi, mas não", começou por brincar, revelando em seguida do que se tratava.

"Eu gosto sempre de beber chá, no verão e no inverno, e gosto sempre de beber no mínimo 1,5l. Então, ela deu-me uma caneca que dá para 1,5l de uma só vez. [...] e é muito gira", revelou ao mostrar a caneca em questão, comprada pela jovem Francisca na loja Tiger.



© Reprodução Instagram/ Maria Cerqueira Gomes

