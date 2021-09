Maria Cerqueira Gomes esteve no programa 'Cristina ComVida' no dia 24 de agosto, protagonizando diversos momentos divertidos no formato.

Depilação foi um dos temas abordados por Maria e por Cristina Ferreira, que até surpreendeu a amiga com uma pergunta inesperada: "Fazes laser no pipi também?".

Depois desta conversa, Maria Cerqueira Gomes recebeu em casa uma máquina de depilação a luz pulsada para a apresentadora usar em casa.

"É o que dá falar de depilação em direto, Cristina Ferreira", brincou Maria ao mostrar a oferta nas redes sociais.

O presente recebido pela apresentadora© Reprodução Instagram/ Maria Cerqueira Gomes

