Maria Cerqueira Gomes participou no 'Desculpa, mas vai ter de perguntar' com 'As Três da Manhã' da renascença.

Logo a abrir, questionaram: "Fazes 40 anos em maio. Vais festejar em grande estilo como a TVI festejou os 30 ou preferes dar de comer e beber aos convidados?".

"Estão a tentar convencer-me a fazer uma festa em grande e gostava de ter uma cascata de camarão", confidenciou.

De seguida, a pergunta foi: "Em dezembro, Cristina Ferreira envolveu-se numa polémica com o teu companheiro na altura, António Miguel Cardoso. Em janeiro soube-se que já não estavam juntos. Tu eliminas da tua vida qualquer pessoa que aborreça a tua diretora?".

"Sempre. Equipa da Cristina, acabou a relação por causa disso. É tão óbvio", respondeu, entre risos, a apresentadora.

Mas não ficaram por aqui e também meteram o namoro da filha, Francisca, na conversa. "Conheceste o namorado da tua filha que é piloto de fórmula 1. Não lhe perguntaste se conhecia alguém interessante para ti, um piloto de andarilhos?", questionaram 'As Três da Manhã'.

"Não lhe perguntei. Deveria? Se calhar não", disse Maria, novamente às gargalhadas.

Veja todas as perguntas e respostas no vídeo abaixo:

