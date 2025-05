Decorre este fim de semana a sexta ronda do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em Miami, Estados Unidos da América.

Kika Cerqueira Gomes, namorada do piloto Pierre Gasly fez questão de o acompanhar a este importante acontecimento.

Nas redes sociais, a modelo, que conta já com um milhão de seguidores, partilhou uma foto que lhe foi tirada ao lado do companheiro no Hard Rock Stadium.

"Aiii Titiiiii que Linda. E o Pierre Gasly também", comentou Maria Cerqueira Gomes, mãe da modelo.

