Maria Cerqueira Gomes confessou aos seguidores do Instagram que o seu filho mais novo, João, de cinco anos, é fã de um novo programa da TVI.

Não, não é o 'Em Família' que Maria apresenta aos sábados ao lado de Ruben Rua. Na verdade, o formato do qual o menino gosta nem conta com a participação da mãe.

"Maior fã do 'Vai ou Racha'", revelou, mostrando-se na tarde desta sexta-feira a assistir com o filho a mais uma emissão do programa apresentado diariamente por Pedro Teixeira.

"Mas ele não entende onde a TVI guarda o dinheiro para dar aos concorrentes", brincou ainda a comunicadora, revelando a curiosa inquietação do pequeno João.



© Reprodução Instagram/ Maria Cerqueira Gomes

