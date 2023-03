Maria Cerqueira Gomes faz questão de manter em privado grande parte do que acontece na sua vida privada, tanto que o fim da sua última relação só foi tornado público vários meses depois.

Embora tenha conseguido contornar o interesse da imprensa portuguesa, a apresentadora da TVI foi 'apanhada' pelos jornalistas espanhóis, que a fotografaram num encontro com um rosto bem conhecido deste país.

Trata-se do toureiro espanhol Cayetano Rivera, com quem Maria esteve em Sevilha, conta a revista Semana.

De acordo a mesma fonte, Maria Cerqueira Gomes aterrou em Espanha e logo aí encontrou-se com Cayetano Rivera. Os dois, depois, seguiram para um restaurante, onde estiveram durante algumas horas a almoçar e a conversar.

A Semana fez do tema assunto capa da próxima edição da revista e não deixaram de sublinhar que tem sido complicado conciliar a agenda de ambos. Maria, no entanto, tem optado por não dormir em casa de Cayetano e, no mesmo dia em que foram registadas as fotografias do encontro, regressou a Portugal de avião. Quando decide pernoitar em Sevilha, a comunicadora fica num hotel.

Fica assim afastado o rumor de uma alegada reconciliação entre Maria Cerqueira Gomes e António Miguel Cardoso. Os dois tiveram um filho, o pequeno João. A apresentadora é ainda mãe de Kika Cerqueira Gomes, fruto da relação com Gonçalo Gomes.

Por sua vez, Cayetano Rivera tem um filho, de apenas quatro anos, que nasceu da relação de 13 anos com Eva González. O casal 'deu o nó' há sete anos e a separação aconteceu há apenas seis meses.

Veja abaixo a capa da mais recente edição da revista Semana, na qual já é possível ver a primeira fotografia de Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera juntos.



© Divulgação

