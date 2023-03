Em poucas horas, o nome de Maria Cerqueira Gomes começou a circular em Espanha. A responsabilidade é da imprensa deste país, que avançou com imagens que confirmam o namoro da apresentadora com Cayetano Rivera.

Dada a popularidade do toureiro espanhol, Maria tornou-se capa da revista Semana e até o Marca, uma referência no jornalismo desportivo, reuniu algumas informações sobre a comunicadora que diz ser "a nova ilusão de Cayetano Rivera".

Nesta peça, o jornal destaca também os dois filhos da apresentadora e as relações terminadas com Gonçalo Ramos, com quem Maria teve Francisca Cerqueira Gomes, e com António Miguel Cardoso, que levou ao nascimento do pequeno João.



© Reprodução site Marca

Leia Também: É toureiro e separou-se há 6 meses. O namorado de Maria Cerqueira Gomes