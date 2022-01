Cláudio Ramos conduziu sozinho a emissão de terça-feira, dia 25, do programa 'Dois às 10'. Ao contrário do que aconteceu durante a passada semana e até no dia anterior (segunda-feira), o apresentador não teve a companhia de Maria Cerqueira Gomes.

A apresentadora esteve nos últimos dias a substituir Maria Botelho Moniz, que se encontra em isolamento profilático devido ao facto de o namorado ter testado positivo à Covid-19.

Qual o motivo para a ausência de Maria Cerqueira Gomes esta terça-feira?

Cláudio Ramos acabou por explicar em direto que Maria Cerqueira Gomes já não está a substituir Maria Botelho Moniz por ter entrado em período de férias. "Está a gozar umas merecidas férias. Está a descansar", revelou o apresentador, desfazendo assim o mistério.

Leia Também: Em direto, Maria Cerqueira Gomes troca de sapatos com Luísa Castel-Branco