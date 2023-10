Maria Botelho Moniz está quase a dar à luz o seu primeiro filho e nesta fase tão especial tem contado com o especial apoio dos amigos.

A apresentadora, no passado domingo, dia 15 de outubro, foi surpreendida quando pensava que teria um lanche com duas amigas apenas. Afinal, apareceram várias pessoas que quiserem 'aquecer' ainda mais o seu coração a cinco semanas do aguardado parto.

"Achei que ia lanchar com duas amigas, acabei a lanchar com a tribo toda. Gosto de ser o alvo de uma surpresa, mas o que me dá realmente gozo é ver pessoas sentadas na mesma mesa a encaixar como peças de um puzzle que faz sentido, sendo que o único elo que têm entre si sou apenas eu. Amigas de infância, da adolescência, do trabalho, das cambalhotas da vida, de vários grupos diferentes mas que todas juntas fazem de mim quem sou. Amigas que entraram e ficaram e que daqui a cinco semanas serão 'tias'. Tias que já amam sem conhecer e que me fazem sentir mimada e acompanhada a cada passo que dou. Desde sempre e para sempre. Obrigada amores meus, venha ele", escreveu Maria na legenda das imagens deste dia. Veja-as na galeria.

Leia Também: Maria Botelho Moniz mostra preparativos para a chegada do bebé