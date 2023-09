Esta sexta-feira, dia 29 de setembro, foi partilhado na conta no 'Dois às 10' no Instagram um vídeo no qual Maria Botelho Moniz mostra toda a sua rotina matinal, desde que chega à TVI para apresentar o programa ao lado de Cláudio Ramos, até que deixa os estúdios.

A apresentadora chega ao local pelas 7h20 e vai para a maquilhagem, para tratar desse passo ainda antes da reunião matinal.

Em seguida, Maria revela que se sente sempre comovida quando recebe o correio, ainda antes do início do programa, e recebe coisas feitas à mão por espectadores do programa.

Pelas 9h, já após a reunião, Maria mostra que tanto a maquilhagem como o cabelo já estão prontos e que falta apenas o guarda-roupa. Segue-se a emissão do programa e é então que desvenda um segredo.

"Hoje é dia do Cláudio fazer a 'Atualidade' e quando um faz a atualidade o outro almoça. Esse é um dos nossos grandes segredos", revela, contando ainda que no final do programa é "hora de tirar os sapatos e pôr os chinelos".

Por fim, o dia de trabalho termina com a reunião de final de programa. Veja tudo no vídeo!

