Depois de ter sido mãe pela primeira vez há três meses, Maria Botelho Moniz esteve presente na gala do aniversário da TVI que decorreu na noite de domingo, dia 18 de fevereiro.

Para a ocasião, a apresentadora escolheu um vestido preto com uma capa branca e sapatos pretos brilhantes. Entre as reações ao look, houve uma crítica que não passou despercebida aos olhos de Maria.

"Parece uma freira, os sapatos péssimos", disse uma seguidora. "Antes freira que azeda", respondeu Maria Botelho Moniz.

