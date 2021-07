Maria Botelho Moniz fez uso das redes sociais para partilhar um sonho especial que marcou a madrugada deste sábado e que acredita ter sido uma "visita" do pai, que morreu em 2018 de forma súbita.

"Estava mais novo e tinha os dentes mais brancos. Será que nos eternizamos na nossa melhor versão? Deus queira, assim aparecerei nos sonhos dos meus filhos com 21 anos e com um corpinho atlético. Estava super animado, contava-me que ia viver para São Paulo, ia ser presidente de uma nova companhia aérea, a Delta Plus. O meu pai tinha brevet e em tempos adorava voar mas nunca trabalhou de facto com aviões. Talvez tenha sido a maneira que arranjou para me dizer que eu preciso de viajar mas para ter cuidado com o vírus. Ia levar com ele a minha mãe e estava a pensar comprar uma penthouse toda em vidro com vista sobre a cidade. Achei ótima ideia, claro. Perguntei-lhe se estava feliz. Sorriu e disse: 'Estou, e você?' - 'Muito' - respondi-lhe. Fez um mega sorriso e desapareceu", relatou.

A apresentadora contou o sonho na legenda de uma foto em que aparece de mãos dadas com o namorado, Pedro Bianchi Prata, que estava ao seu lado quando acordou do sonho.

"Eram 05:39 e acordei de sorriso na cara e de lágrimas nos olhos. Ao meu lado, ferrado, o Pedro perguntou o que se passava, contei-lhe o sonho e rematei a dizer que acho que ele me veio visitar. Fechei os olhos a pensar porque raio o meu pai teria escolhido dizer que ia para o Brasil, mas mesmo antes de adormecer fez-se luz. A próxima paragem era o meu irmão João, que vive justamente em São Paulo, a cidade onde nos meus sonhos o meu pai terá uma penthouse toda em vidro", rematou.

Leia Também: Maria Botelho Moniz já foi vacinada contra a Covid-19. "Feliz e contente"