Maria Botelho Moniz voltou a 'derreter' os seguidores da sua página de Instagram com uma nova carinhosa fotografia do filho, Vicente, de um ano.

"Se for um sonho, não me acordem", escreveu a mamã 'babada' na legenda do registo fotográfico que rapidamente chamou a atenção dos seguidores, entre eles figuras públicas.

"Tão, mas tão fofinho", comentou Tânia Ribas de Oliveira. "É muito lindo", reagiu Catarina Raminhos. "Irresistível", pode ler-se na mensagem de Mónica Jardim.

Pedro Bianchi Prata, pai do menino e noivo de Maria Botelho Moniz, também fez questão de reagir à publicação, tendo comentado com um emoji em forma de coração.