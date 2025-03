O piloto tem por hábito partilhar com os seus seguidores as saudades que tem da família, sobretudo do pequeno Vicente.

Pedro Bianchi Prata costuma passar temporadas longe de casa, devido aos treinos ou às provas. O piloto tem por hábito partilhar com os seus seguidores as saudades que tem da família, sobretudo do pequeno Vicente. Foi o que fez nesta quinta-feira, 13 de março, numa partilha emotiva. "É um amor tão grande que até dói cá dentro", lê-se numa fotografia partilhada, seguido de um emoji com um coração. Na imagem, é possível ver Vicente muito sorridente, e o pai 'babado', mostrando que se encontravam em videochamada. © Instagram/Pedro Bianchi Prata