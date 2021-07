Terminado o programa 'Dois às 10', que apresenta nas manhãs da TVI ao lado de Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz teve esta sexta-feira, dia 2, um compromisso muito importante. A apresentadora, de 37 anos, marcou presença no seu centro de vacinação para ser inoculada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A novidade foi partilhada com os seguidores do Instagram, através de uma publicação onde a apresentadora se mostra radiante com a toma da vacina e com o facto de, para já, não apresentar qualquer tipo de sintoma.

"Oh pra ela toda feliz e contente porque foi levar a 1a dose da vacina e para já ainda não tem o braço dorido", brinca Maria.

Leia Também: Covid: Afonso Pimentel desfaz mito sobre vacina e defende Andreia Dinis