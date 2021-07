Afonso Pimentel resolveu usar a sua conta oficial de Instagram para gravar um vídeo que tem como propósito quatro claros objetivos: esclarecer um mito recentemente criado em torno da vacina contra a Covid-19, defender Andreia Dinis das críticas de que esta tem sido alvo, apelar à vacinação e ao fim dos comportamentos de risco.

"A Andreia Dinis fez a experiência por brincadeira e procurou respostas. Sem a noção do buzz negativo que poderia criar. Em conversa com ela, decidi experimentar. Ela já desmontou o equívoco e apelou à vacinação. Os mitos devem ser desfeitos", refere o ator na legenda de um vídeo onde prova que mesmo sem ter sido ainda vacinado contra a Covid-19 consegue fazer com que uma moeda ou garfo de metal fique colado ao seu braço.

Por fim o apelo que deve ser tido em conta: "Há que acreditar na ciência, nos dados e factos que apresenta. Vacinem-se! E parem com a merda dos comportamentos de risco. Merecemos uma vida mais livre. E este parece-me o único caminho".

Leia Também: Covid: Garfo cola ao braço após vacina? Andreia Dinis faz esclarecimento