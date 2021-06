Após ter sido inoculada com a vacina da Covid-19, Andreia Dinis resolveu gravar um vídeo onde se mostrava espantada com o facto de ao juntar um garfo de metal ao seu braço este ficar colado.

As imagens geraram uma onda de críticas, que acusavam a atriz de estar a alarmar os seus seguidores com um facto que em nada está relacionado com a vacina.

Perante a crescente polémica e depois de ter percebido qual a justificação para o 'fenómeno', Andreia fez um esclarecimento público sobre o tema.

"A experiência não foi feita com o intuito de alarmar ninguém. Simplesmente para tentar perceber qual é que era a justificação, se teria alguma coisa haver com a vacina ou não. Aqui fica a resposta: Não tem nada a ver com a vacina", começa por referir.

"A justificação que me fizeram chegar, e que eu fui pesquisar também, é realmente muito simples: tem a ver com o nosso corpo, com a nossa temperatura corporal e com a humidade do nosso corpo, que fazem com que exista um efeito de sucção e efeito de pressão. Inclusive, várias pessoas que ainda não tomaram a vacina mandaram-me vídeos onde conseguem fazer isso. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com a vacina", deixa claro.

Por fim, a resposta a todos os que a acusaram de ser negacionista em relação à pandemia: "Eu não acredito em teorias da conspiração. Acredito em provas, acredito piamente na vacinação, acredito que todos nós devíamos realmente tomar a vacina para ver se acabamos de vez com esta pandemia que está a atingir números assustadores".

Leia Também: Margarida Corceiro reage a acusações de que traiu João Félix