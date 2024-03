Maria Botelho Moniz faz hoje 40 anos e este aniversário é ainda mais especial do que todos os anteriores.

A apresentadora celebra, pela primeira vez, esta data especial com o filho, o pequeno Vicente, tendo publicado precisamente essas imagens nas redes sociais.

"40 e o melhor presente do mundo", escreveu Maria na legenda de duas imagens e um vídeo que a mostram com o menino ao colo antes mesmo de soprar as velas.

A caixa de comentários 'inundou-se' rapidamente de elogios, com os seguidores a ficarem encantados com os registos. Ora veja:

