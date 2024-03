Hoje é dia de festa na casa de Maria Botelho Moniz!

A apresentadora completa 40 anos esta terça-feira, dia 26 de março, e a primeira declaração de amor foi feita pelo companheiro, o piloto Pedro Bianchi Prata

"Parabéns, bem-vinda aos 'entas'. O nosso Vicente não podia ter escolhido melhor mãe", escreveu na legenda de uma fotografia de Maria a segurar o filho de ambos, nascido a 17 de novembro do ano passado.

Maria Botelho Moniz, vale lembrar, está agora numa nova fase profissional. Depois de ter sido mãe, a apresentadora viu o seu lugar ser ocupado por Cristina Ferreira, que se irá manter neste formato.

Assim sendo, Maria passou para o 'Diário' do 'Big Brother', ao final da tarde, e durante as férias de Cláudio Ramos, ao longo da presente semana, estará ainda nas emissões especiais do reality show, logo depois do 'Jornal Nacional', informação que foi primeiramente avançada pelo Fama ao Minuto.

Na galeria poderá encontrar 40 fotografias de Maria Botelho Moniz.

