Cláudio Ramos seguiu hoje, dia 25 de março, para umas merecidas férias cujo destino ainda não é conhecido. O apresentador só volta ao trabalho no próximo domingo, para a segunda gala do 'Big Brother', o que levou a TVI a ter de encontrar uma solução para as emissões especiais do reality show.

Segundo apurou o Fama ao Minuto, o canal de Queluz de Baixo continuará a apostar nas emissões do 'Big Brother' após o 'Jornal Nacional', programas em que serão tomadas decisões importantes e onde serão mostradas imagens determinantes para o jogo.

O Fama ao Minuto sabe ainda que as emissões especiais estão apenas confirmadas para esta semana, sendo que serão conduzidas por Maria Botelho Moniz, dada a ausência de Cláudio Ramos. A continuidade das mesmas deverá depender do resultado das audiências.

Maria Botelho Moniz ficará também responsável pelo 'Diário', que será exibido todos os dias de semana, a partir das 19h10.

Recorde-se que hoje, às 21h30, ficaremos a conhecer qual é o primeiro grupo de nomeados desta edição.

