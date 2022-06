Maria Botelho Moniz ficou lavada em lágrimas esta quinta-feira, 30 de junho, ao conhecer em direto, no programa 'Dois às 10', a história de duas mães cujos filhos morreram.

Maria Galiere perdeu há vários anos o filho, um bebé que tinha apenas um mês e meio, e Olga Martins teve a dolorosa missão de despedir-se da filha, de 21 anos.

"Só vos posso agradecer, porque não fazendo ideia o que é estar no vosso lugar, acho que, tanto eu aqui sentada como quem está em casa, mesmo não estando na vossa posição, não é difícil perceber que nunca mais se é o mesmo e que faltará sempre um pedaço da vossa carne", afirmou, lavada em lágrimas, a comunicadora.

"Não sei que dor é essa, mas acredito que não exista dor maior. Sei o que já sofri com as perdas que tive, e sei que nada se compara à dor da vossa perda", completou Maria, referindo-se à morte do namorado de longa data (2014), com quem ia casar-se, e à partida do pai (2018).

