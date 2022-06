Maria Botelho Moniz resolveu em direto na emissão de quarta-feira do programa 'Dois às 10' tornar público um desabafo no qual se mostrou indignada com as críticas e comentários maldosos que ela e outras figuras públicas recebem diariamente.

"É muito, muito triste. [As pessoas dizem] Mas porque é que ainda ligam? Mas porque é que respondem? Porque é que isso dói, sequer? Porque é que não respiram por cima disso?", começou por lamentar.

Em seguida, Maria resolveu deixar um recado aos haters que estão por detrás dos comentários maldosos a que se refere: "É todos os dias, é todos os dias e muitas vezes em pessoas que têm idade para ser vossos filhos. Cuidado com a próxima vez que se esconderem atrás de um ecrã, cuidado com a escolha das palavras, por que as palavras têm peso e as palavras têm consequências e tem consequências duríssimas na vida das pessoas. Não estou a falar por mim, mas estou a falar por aqueles que ainda estão a fazer o seu caminho e, se calhar, ainda não têm a casca grossa... Porque eu também não a tenho. Eu muitas vezes choro por causas de pessoas e de coisas que me escrevem e tenho quase 40 anos, imaginem miúdas de 20".

Reveja aqui as declarações de Maria Botelho Moniz.

