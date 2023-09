Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos conduzem na manhã desta quinta-feira, dia 13 de setembro, mais uma edição do programa da TVI 'Dois às 10'.

Como é habitual, os dois apresentadores publicaram nas redes sociais uma fotografia onde aparecem juntos, mostrando o visual.

Numa foto onde os dois aparecem sorridentes, estando Maria com as mãos colocadas sobre o ombro do colega, os apresentadores evidenciam que optaram por looks coordenados.

Enquanto Maria elegeu um vestido em tom cru largo, de manga francesa e comprimento midi, Cláudio optou por uma camisa da mesma cor do vestido da colega, que conjugou com calças verde azeitona.

Maria optou por calçar uns sapatos sem salto também de cor verde, mas de um tom mais claro, enquanto Cláudio elegeu uns castanhos.

