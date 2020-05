Maria Botelho Moniz tem hoje motivos para celebrar. A apresentadora conseguiu um marco importante para a nova edição do programa 'Big Brother', da TVI. Com resultados menos positivos nas galas de domingo, onde tem vindo a perder para a concorrência, o formato conseguiu na sua edição Extra desta terça-feira um número digno de aplauso.

"O BB Extra registou o melhor resultado desde a estreia, com um share de 16,4%. Obrigada a si que nos acompanha desse lado", anunciou a estação de Queluz de Baixo nas suas redes sociais.

No papel de apresentadora da edição 'Extra do Big Brother', que vai para o ar depois das novelas da noite, também Maria Botelho Moniz assinalou o feito no seu Instagram. "Obrigada", escreveu.

Leia Também: 'Big Brother': Sónia cada vez mais deprimida e com vontade de desistir