Maria Botelho Moniz é uma fã de arrumações e não escapou ao fenómeno Marie Kondo - especialista em organização pessoal que ganhou notoriedade com o documentário da Netflix 'Tidying Up with Marie Kondo'.

Ao estar de quarentena, a apresentadora portuguesa não resistiu em pôr em prática algumas das dicas da japonesa e esta segunda-feira esteve dedicada aos armários, como mostrou nas redes sociais.

"E ao 734° dia, Maria Kondo atacou os armários", escreveu na legenda de uma imagem que mostra uma pilha de roupa.

Vale referir que, o ano passado, o gosto de Maria Botelho Moniz pelas arrumações foi 'representado' no pequeno ecrã com o programa 'EuQueroArrumar', da SIC, no qual ajudava pessoas a organizarem áreas específicas das suas casas.

