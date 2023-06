Maria Rueff e Joaquim Monchique estiveram à conversa com João Baião e Diana Chaves, no 'Casa Feliz', e a atriz recordou boas memórias com o apresentador da SIC.

A dada altura, numa divertida conversa, Maria Rueff confessou: "Estive apaixonadíssima pelo João Baião".

"É verdade, eu sou testemunha", acrescentou Joaquim Monchique. "O João era muito galão", comentou ainda o ator ao falar do colega e amigo.

E foi nesta altura que João Baião e Maria Rueff deram um beijo. Este episódio foi depois destacado na página oficial do programa no Instagram. Veja abaixo:

