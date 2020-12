Margarida Vila-Nova fez um vídeo nas redes sociais onde falou da irritação presente em muitos condutores em Portugal.

"Vinha fazer um apelo. Acho que, naturalmente, andamos todos um bocado enervados e sobretudo no trânsito, andamos muito agressivos", começou por afirmar.

Entretanto, nota: "Tenho praticado técnicas de relaxamento para não me enervar com as pessoas e sobretudo sorrir.

"Agora faço assim: dou sempre prioridade, tenha ou não tenha, e mesmo que alguém buzine eu sorrio sempre", completa.

