Margarida Corceiro revelou este domingo, 28 de maio, que continua pela Riviera Francesa. Depois da polémica em que se viu envolvida no decorrer desta semana, a atriz foi assistir à corrida de Fórmula 1 do Grande Prémio do Mónaco.

A jovem atriz, que foi fotografada com Lando Norris e levantou suspeitas de romance, esteve nos bastidores da corrida e filmou-se junto às boxes da equipa da Red Bull.

As imagens partilhadas por Margarida, disponíveis na galeria, levam a crer que a sua presença na prova da Fórmula 1 em nada incomodou o namorado, João Félix, que até parece estar bastante alinhado com os seus gostos.

Horas antes da partilha da atriz, o jogador de futebol publicou na sua conta oficial de Instagram imagens nas quais surge vestido com uma t-shirt da Red Bull.



© Reprodução Instagram/ João Félix

João Félix, recorde-se, parece só não estar no Mónaco com a namorada por motivos profissionais, já que o craque português este domingo em campo pelo Chelsea, às 16h30, defrontando o Newcastle.

Ainda a propósito dos rumores de um possível romance com Margarida Corceiro, importa referir que Lando Norris quebrou o silêncio sobre a polémica.

