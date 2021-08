Margarida Corceiro fez uma tatuagem com um significado muito especial. Tal como a namorada do jogador de futebol João Félix explicou, o desenho foi escolhido em conjunto com a irmã, Beatriz Corceiro, e é inspirado no filme animado preferido: o Rei Leão.

"Alguns de vocês sabem que o Rei Leão é o filme da minha infância. O meu e o da minha irmã. Agora, para além da mensagem, de todas as memórias e boas recordações que o filme nos deixou para sempre, temos o nosso Simba marcado no nosso corpo. É muito mais que um desenho, muito mais que um leãozinho ou uma personagem. Mas isso só nós sabemos, right?", escreveu a jovem na legenda de um vídeo.

Em fotografia também dá para ver o pequeno desenho de forma mais pormenorizada...

