Sabia que Bárbara Bandeira, de 20 anos, e Margarida Corceiro, de 18, são amigas? A cantora e a atriz deram provas da amizade que as une ao partilharem nas últimas horas o resultado de uma noite divertida entre amigos.

As duas figuras públicas portuguesas posaram juntas e com looks a combinar, no caso usando o mesmo vestido mas em cores diferentes.

"A combinar com a rainha", declara Margarida na legenda das imagens.

As mesmas imagens também foram partilhadas por Bárbara, que destacou igualmente a "combinação" entre ambas.

Como seria de esperar, as publicações mereceram os mais rasgados elogios por parte dos seguidores e todos se mostraram rendidos à beleza de Bárbara e Margarida. "Poderosas", "lindas" ou "maravilhosas", estas são algumas das mensagens que mais se repetem.

Espreite a galeria para ver as imagens.

