Bárbara Bandeira, de 20 anos, presenteou os seus seguidores do Instagram com um vídeo onde revela, uma vez mais, o seu incrível talento para a música, mas desta vez num registo diferente daquele em que estamos habituados a vê-la.

A cantora esteve na Tasca do Chico e foi convidada a dar voz a um fado.

"Comecei a cantar aos oito anos, a primeira canção que me lembro de cantar é esta e foi com ela que convenci o meu pai de que até podia ter jeito para a coisa", pode ler-se na legenda das imagens onde Bárbara interpreta o tema 'Gente da Minha Terra'.

"O fado foi o meu primeiro contacto com a música e o que me fez apaixonar por tudo o que a envolve e me acompanha até aos dias de hoje", explica, deixando claro: "Não sou fadista, a vida teve outros planos para mim dentro de um género que tanto adoro, mas há amores que nunca desaparecem".

"Na minha primeira visita à Tasca do Chico fui convidada a cantar e dentro de um nervosismo assustador, senti-me outra vez a miúda de oito anos que fui e ainda vive algures em mim. Há memórias que ficam para sempre, esta é uma delas", completa.

As imagens mereceram rasgados elogios por parte dos seguidores, que consideraram a prestação de Bárbara "brilhante".

Veja o vídeo abaixo:

