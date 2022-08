Ao início desta quinta-feira, a notícia da saída de Matheus Nunes do Sporting para o Wolverhampton, de Inglaterra, deixou vários sportinguistas tristes, com Margarida Corceiro a ser um deles.

Numa story publicada na rede social Instagram, a atriz escreveu "tem um olho na minha lágrima", uma frase que acabou por ser interpretada por alguns seguidores como uma gralha.

Pouco depois, Margarida voltou ao Instagram para explicar o que quis dizer. "As pessoas estão a gozar comigo porque eu escrevi 'tem um olho na minha lágrima', dizer isto é uma forma de dizer que fiquei tão triste, tão triste, que é como se tivesse chorado tanto que fiquei com mais lágrimas do que olhos, entendem?", disse.

Leia Também: Margarida Corceiro chegou a condicionar a sua vida para evitar críticas