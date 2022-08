Margarida Corceiro tem atualmente um milhão e trezentos mil seguidores no Instagram. Número redondo que a torna uma das jovens celebridades portuguesas mais populares entre o público.

"Tenho noção que tenho de ser minimamente responsável naquilo que partilho, naquilo que falo, mas ainda assim não deixo de partilhar e fazer o que quero", realçou a jovem atriz, de apenas 19 anos, ao falar sobre o tema em entrevista a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10'.

"Sei que o mediatismo está sempre comigo e que vão sempre falar, mas não mudei a minha vida", assegurou, confessando, contudo, que nem sempre pensou desta forma.

"Antes eu selecionava muito o que dizia, para onde ia e percebi que realmente não vale a pena. [...] Sou tão nova, tenho 19 anos, e é tão triste em tempos ter pensado que, se calhar, é melhor não ir a este sítio com os meus amigos. Isso não pode acontecer", defendeu.

Margarida tornou-se conhecida com apenas 16 anos e foi precisamente nessa altura que mais lhe custou lidar com as críticas e polémicas. "No início foi muito pesado", lembrou.

Para a ajudar a lidar com o lado menos positivo da fama, a atriz conta com a sua "base familiar sólida" e os amigos.

"Comecei a relativizar, comecei a perceber que, realmente, ia sempre acontecer, que é uma consequência do meu trabalho", terminou.