Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes estão em Monte Carlo, no Mónaco.

As duas modelos deverão assistir ao Grande Prémio de Fórmula 1, que por estes dias decorre no Principado, e no qual correm os pilotos Pierre Gasly - namorado de Kika - e Lando Norris, que tem sido associado a Magui Corceiro.

Apesar de não se terem pronunciado sobre tema, não revelando se mantêm ou não uma relação amorosa, os dois têm sido vistos juntos em diversas ocasiões.

Na noite deste sábado, dia 25 de maio, as duas amigas estiveram na festa da marca de relógios TAG Heuer, na qual atuou o cantor colombiano J Balvin.

