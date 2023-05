Depois de ter sido vista a passear com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris, levantando rumores de um alegado envolvimento amoroso, Margarida Corceiro continua pela Riviera Francesa e ainda na companhia de amigos ligado à competição.

Esta terça-feira, 23 de maio, a atriz mostrou-se a passear com Francisca Cerqueira Gomes, que está no Mónaco para acompanhar o namorado - o também piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly.

Lando Norris, que é agora apontado como o possível novo romance de Margarida Corceiro, namorou anteriormente com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira, irmã da atriz Beatriz Barosa.

Margarida continua sem confirmar se mantém ou não a relação com o jogador de futebol João Félix. Ainda assim, numa visita que o Fama ao Minuto fez recentemente aos bastidores de 'Morangos com Açúcar', a jovem falou sobre o companheiro e contou qual a sua reação ao saber que iria fazer parte do elenco de 'Morangos com Açúcar'.

Veja na galeria as mais recentes imagens da escapadinha da atriz pela Riviera Francesa.

Leia Também: Margarida Corceiro 'apanhada' com piloto de Fórmula 1 no Mónaco