Margarida Aranha pode estar novamente solteira. A antiga participante do programa 'Love on Top' nunca mais foi vista com o namorado, Gonçalo Félix, o que fez levantar o rumor de que a relação poderia ter terminado.

A jovem, que está agora a ter formação para ser tatuadora, adensou a especulação ao eliminar todas as fotografias que tinha no Instagram ao lado do companheiro.

Questionada sobre o seu estado civil, Margarida partilhou uma imagem com o seguinte texto: "Estou apaixonada pela vida, divorciei-me da tristeza, casei com a felicidade, sou amante da alegria e, às vezes, beijo a loucura".

"Para quem me anda a perguntar se estou solteira, aí fica a resposta", disse ainda.

