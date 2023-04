Para estreitar as partilhas da ex-concorrente do 'Love on Top' é necessário pagar uma assinatura de cerca de 18 euros por mês.

Margarida Aranha decidiu aderir à rede social OnlyFans. A antiga concorrente do 'Love on Top' revelou através da rede social Instagram que criou uma conta na plataforma. Margarida promete colocar na sua conta "conteúdos exclusivos", sendo que quem quiser ter acesso aos mesmos terá de pagar uma assinatura de cerca de 18 euros por mês. A plataforma OnlyFans é conhecida por estar ligada à partilha e venda de conteúdos para adultos, porém os seus utilizadores podem usá-la apenas para a partilha de fotografias sensuais ou até mesmo outro género de conteúdos.

A nível internacional, são várias as celebridades com conta criada no OnlyFans, tais como Card B ou Bella Thorne.