Marco Paulo era um homem de afetos. O cantor manteve sempre uma relação de muito amor e cumplicidade com a mãe, mas com João Marques Silva, o seu pai, que morreu em 2011, as coisas eram diferentes.

Numa entrevista ao programa 'Alta Definição', no início de 2023, o intérprete de 'Maravilhoso Coração' confessou que sempre sentiu falta do carinho do progenitor.

"O meu pai raramente me dava um beijo a mim ou aos meus irmãos, ele dizia para dar à minha mãe porque os homens não se beijam uns aos outros."

Apesar de viver essa frieza da parte do pai, Marco Paulo reconhecia o seu valor. "O meu pai era um bom pai, mas era uma pessoa fria. Eu via os pais dos outros a terem algumas atitudes que o meu pai não tinha", referiu o cantor.

Numa outra entrevista, em 2019, ao programa 'Vejam Bem', da RTP1, Marco Paulo confessou que o pai nunca apoiou a sua carreira artística. "O meu pai nunca viu um concerto meu, faleceu sem ver um concerto meu. Ele não queria dar o braço a torcer. Só gostava que ele pudesse estar cá e me desse os parabéns. Que me dissesse que se tinha enganado e que consegui fazer carreira.", afirmou o artista.

Por outro lado, era da mãe, Maria Isabel da Silva, que recebia e dava todo o carinho. "Fazer a minha mãe feliz era uma missão para mim", confessou.