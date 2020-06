Rui Unas 'recrutou' Marco Horácio para passar a fazer parte do seu poscast de sucesso -'Maluco Beleza'. O humorista, que é agora um dos novos rostos da TVI, junta-se a Rui Unas numa nova rubrica a que estes deram o nome de 'Isto Vai Correr Mal'.

"Todos os domingos, às 22h00, no YouTube do 'Maluco Beleza', esta dupla de homens maduros responde a dúvidas existenciais tão profundas e tão urgentes no mundo digital como: O que existe dentro de uma cápsula de café? Será café? E a que sabe? A café? O café continua a ser café se retirado de uma cápsula ou passa a descafeinado?", anuncia a Glam Celebrity em comunicado enviado à imprensa.

Reveja no vídeo abaixo o primeiro episódio desta rubrica que promete deixar os internautas a chorar a rir.

