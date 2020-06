Não há tendência que passe despercebida a Rui Unas e a 'febre' do TikTok chegou para ficar em casa e nas restantes redes sociais do comediante.

O ator já provou as suas habilidades para as danças e a mulher é a sua maior cúmplice nestes momentos.

Esta quarta-feira, deu a conhecer mais uma coreografia na qual aparece com a companheira e o resultado foi muito elogiado pelos fãs do casal.

"Acho que não é preciso dizer nada. Ganhei em todos os moves: muito mais amplitude no primeiro, no segundo variei o nível e com um ombro muito mais activo, e no terceiro, meu Deus, no terceiro move, improv, contratempo, expressividade e alguns laivos de epilepsia", brincou Rui Unas na legenda do vídeo.

