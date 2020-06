Rui Unas voltou ao ginásio esta quarta-feira, dia 3, aproveitando a reabertura destes espaços na nova fase de desconfinamento. Contudo, o humorista prece não ter ficado satisfeito com todas as medidas tomadas pelos espaços comercias... ou neste caso pelo facto de as tabelas de preço se terem mantido.

Satisfeito por voltar aos treinos, que lhe permitem estar em forma, Unas lamenta que não tendo as mesmas condições que tinha antes da pandemia, devido às restrições que os ginásios se viram obrigados a adotar, o preço da mensalidade se mantenha.

"Bom poder voltar a fazer a manutenção deste pedaço de carne que me leva de um lado para o outro, mas:

Fixe: Ginásios estarem abertos. NÃO FIXE MAS, ENFIM, ACEITÁVEL PORQUE A DGS OBRIGA E ELA É QUE SABE: lotação condicionada, tempo de permanência máximo de 1 hora, distanciamento social e... balneários interditos!

NÃO FIXE E POUCO ACEITÁVEL: Pagar exactamente o mesmo antes da pandemia e quando não havia restrições", lamenta o humorista nas suas redes sociais.

