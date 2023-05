Depois do sucesso da marca e da pastelaria com o nome 'Receitas com Segredo' e de ter-se lançado no ramo imobiliário como vendedor de casas, Marco Costa apostou agora num novo negócio.

O famoso pasteleiro abre esta quinta-feira, 18 de maio, um restaurante de sushi em parceria com o amigo Reginaldo Honorato.

"Hoje, dia 18 de maio, começa uma nova aventura. Abrimos as portas do Tokei Sushi House, um novo restaurante de sushi para vocês", anunciou através da rede social Instagram.

"Meu irmão, Honorato, obrigado por me teres feito entrar neste barco que tenho a certeza que navegará bem longe! Para ti e sobre ti, deixo esta frase: 'quando você se cerca de pessoas que te inspiram e te impulsionam para cima, você começa a jogar outro jogo'. Está na hora do jogo começar! Se sonhamos podemos voar", completou.

