Marco Costa marcou presença esta segunda-feira, 12 de maio, no 'Dois às 10', da TVI, para uma animada conversa com Cristina Ferreira.

Questionado pela apresentadora, o famoso pasteleiro revelou que não pretende voltar a participar num reality show.

"Realitys que dependam de votos do público, não entro mais", disse, explicando em seguida os motivos da sua decisão.

"Todas as provas, ou quase todas as provas, que só dependiam de mim, eu ganhei", enalteceu, dando conta de que não pretende voltar a depender do voto do público.

Marco referiu ainda que já não se identifica com programas como o 'Secret Story', formato no qual se tornou conhecido do grande público.

