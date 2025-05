Carolina Pinto abriu o coração para fazer uma bonita partilha dedicada à avó na sua página de Instagram, uma vez que esta sexta-feira, dia 9, completam-se cinco anos desde que esta partiu.

"Despedir-me de ti, minha querida e amada avó, foi das coisas mais difíceis de suportar.

As memórias levarei todas comigo.O teu cheiro.

Os teus lábios pintados.

O teu cafuné.

As tuas saias até ao joelho.

O cheiro das tuas pataniscas.

A festa que fazias quando alguém ganhava a montra do preço certo.

A mesa de Natal com os melhores doces.

O pacotinho do aquárius com o pão que eu mais gostava.

A tua paciência.

A tua calma.

A tua visão sobre a vida", recorda.

"O meu coração naquele dia também foi contigo e nunca mais foi o mesmo. Disse-te ao ouvido para olhares por nós, mas também te disse que um dia ia ter uma menina e nesse dia ia dar-lhe o teu nome. Ela é uma força da natureza, tal e qual como tu eras. Se lhe perguntares como se chama, ela vai responder Mimi… que era o que todos te chamavam, nem de propósito", continua.

"Obrigada por todo o amor incondicional. As saudades serão eternas e o nosso amor estará enraizado para toda a vida… nesta, ou noutra. Amo-te com amor, por amor todos os dias", completa.

