Desde que participou na 'Casa dos Segredos' que a sua carreira no ramo da pastelaria tem crescido a olhos vistos. Com o sucesso que tem conquistado ao longo dos últimos anos, Marco Costa vê agora as suas receitas a serem imitadas, um assunto que destacou esta quinta-feira na sua conta do Instagram.

Numa publicação que fez na rede social, o pasteleiro falou sobre os que têm tentado fazer um bolo-rei como o seu, mostrando-se orgulhoso por ver o seu trabalho a ser reconhecido. No entanto, não deixa de destacar que o original é da sua autoria.

"Sou grato! Sinto me lisonjeado! Saber que sou o responsável pelo criação do bolo-rei de maçã e que agora tantas pastelarias o imitam, deixa-me feliz! Sempre me disseram... 'Quando começarem a imitar-te estás num bom caminho'... Todos nos inspiramos em alguém, fico feliz quando se inspiram em mim! Provem todos, mas nunca deixem de provar o original! O verdadeiro é meu! Estamos juntos", escreveu.

