Foram muitos os admiradores e amigos que se reuniram para assistir ao lançamento do novo livro de receitas de Marco Costa. O evento aconteceu esta quarta-feira, 25 de outubro, em Lisboa, conforme o pasteleiro - que se tornou conhecido após participar em vários reality shows - partilhou na sua página de Instagram.

"Rodeado de família e amigos muito importantes para mim, foi assim que apresentei o meu novo livro 'O Segredo da Receita'. Um livro que, para além de receitas, espero que vos inspire profundamente e motive a conquistar os vossos sonhos!", começa por dizer.

"Quero agradecer a TODOS os que estiveram presentes, sei que um dia de semana com chuva e trânsito seria difícil, mas foi lindo a multidão de pessoas! Ontem foi sem dúvida um dia muito feliz", diz, ainda.

Por fim, deixou uma mensagem a Cristina Ferreira, que também esteve na apresentação do livro. "Já deves estar cansada de me ouvir agradecer, mas nunca me vou esquecer do que fizeste por mim! OBRIGADO".

