Marco Costa fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual incentivou todos os seus seguidores a lutarem pelos seus sonhos, partilhando a sua própria história ligada ao futebol e não só.

"Lembro-me de um menino que adorava futebol, adorava jogar, mas ainda vibrava ver mais ao ver jogos! Ele é do Sporting mas ele vibrava com todos os jogos! Menino humilde um dos seus sonhos era um dia ter uma camisola de um jogador profissional, cresceu a ver os seus craques, ficou adulto mas sempre com o mesmo sonho!", começa por relatar.

"A vida deu-lhe a oportunidade de conhecer alguns craques, e dentro dos que conheceu alguns se tornarem amigos! Hoje não tem uma mas sim muitas camisolas e continua com a mesma alegria sempre de um menino feliz sempre que recebe uma nova! Esse menino era e sou eu!", nota, visivelmente orgulhoso.

"Sou grato pelo que a vida me deu e continuará a dar! Mantenho esse sorriso na cara de menino feliz! Só quero agradecer a todos os que me fazem crescer a coleção! P.S acreditem sempre nos sonhos! Com muito desejo e crer eles acabam por acontecer", completa.

Leia Também: Marco Costa e Fanny indignados com decisão do 'Big Brother'