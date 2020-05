A gala deste domingo do programa 'Big Brother' ficou marcada pela entrada dos 18 concorrentes na 'casa mais vigiada do país' e ainda pelo revelar da voz escolhida para representar a entidade do 'Big Brother'.

Para espanto de muitos, a voz do 'Big Brother' é agora a icónica voz do programa 'Casa dos Segredos', sendo que deixou de chamar-se "a Voz" para passar a ser chamada de 'Big Brother'. Uma decisão que parece não ter agradado a todos.

"Chamar de 'Big Brother' à minha 'Voz' é só parvo, no máximo continuava a ser a 'Voz' mas estava no 'Big Brother'", declarou Marco Costa nas suas redes sociais.

Mas o famoso pasteleiro não foi o único ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' a mostrar-se indignado com a situação.

"Estamos completamente de acordo, Marco Costa. Ainda não consegui 'engolir' esta situação", lamentou Fanny Rodrigues. "Isto de estar a ouvir a minha 'Voz' neste formato e depois de saber que não esteve no 'Secret Story - O Reencontro'... está demais. Está demais o bar da praia", escreveu ainda uma das mais famosas participantes dos reality shows da TVI.

