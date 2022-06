Marco Costa e Carolina Pinto estiveram recentemente na RFM para juntos responderem às questões do divertido segmento 'Tapa na Cara'.

O casal revelou assim os conhecimentos que tem um sobre o outro e desvendou alguns pormenores sobre a relação.

Será que Carolina sabe o código do telemóvel de Marco? "Não faço ideia e, muito sinceramente, não quero fazer", reagiu.

Marco contou também não saber o código da namorada, mas garantiu que o pequeno Vicente, filho de Carolina, "sabe os códigos dos dois".

Questionados sobre quais os nomes que escolheriam para um futuro filho, caso fosse menino ou menina, Marco e Carolina contaram terem um acordo e decidido já os nomes das futuras crianças. Se for menino, é o pasteleiro quem escolhe o nome: Antunino Maria - Antunino por ser o nome do seu falecido pai e Maria por ser um nome do qual a namorada gosta muito. Se for uma menina, será a criadora de conteúdo a escolher: Maria Emília.

Marco e Carolina, importa referir, namoram há pouco mais de um ano mas já revelaram publicamente terem vontade de em breve terem um filho em comum.

