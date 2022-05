O romance entre Marco Costa e Carolina Pinto continua a inspirar os seguidores nas redes sociais, onde recorrentemente são feitas trocas de declarações de amor.

Ainda este domingo, o pasteleiro destacou uma foto em que aparece abraço à namorada e na legenda escreveu: "No meu abraço preferido. Amo-te".

O casal vive uma fase ainda mais especial desde que o pasteleiro pediu a influencer em casamento. O momento deu-se no palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, durante o concerto de Nininho Vaz Maia, no passado fim de semana.

